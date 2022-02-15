CNN: Франция попросила Путина «не выполнять просьбу Госдумы» по ЛНР и ДНР

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Французский лидер Эммануэль Макрон призвал российского коллегу Владимира Путина не признавать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Елисейского дворца.
CNN: Франция попросила Путина «не выполнять просьбу Госдумы» по ЛНР и ДНР
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  • © Thibault Camus

«Мы остаёмся бдительными и просим (Путина. — RT) не выполнять просьбу Думы», — цитирует собеседника телеканала РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Он подписал проект обращения к президенту.

Владимир Путин отметил, что власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

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