CNN: Франция попросила Путина «не выполнять просьбу Госдумы» по ЛНР и ДНР
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«Мы остаёмся бдительными и просим (Путина. — RT) не выполнять просьбу Думы», — цитирует собеседника телеканала РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.
Он подписал проект обращения к президенту.
Владимир Путин отметил, что власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».