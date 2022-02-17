Лавров заявил о праве России самостоятельно выбирать методы обеспечения своей безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет сама решать, как и какими методами обеспечивать собственную безопасность.

По его словам, США задаются вопросом: «Зачем Москва продвигает свои инициативы, ведь её безопасности «никто и ничто не угрожает?»

«Давайте мы всё-таки будем уважать друг друга. И уж Россия точно будет сама решать, как и какими средствами обеспечивать свою безопасность», — приводит РИА Новости заявление Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Ранее глава российского МИД отметил, что Запад преподнёс ранее выдвинутые Россией инициативы по безопасности как свои собственные.