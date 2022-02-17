Член ОП Данюк прокомментировал слова Земана о конфузе американских спецслужб

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что утверждения о начале «вторжения» России на Украину 16 февраля стали конфузом для американских спецслужб.
Член ОП Данюк прокомментировал слова Земана о конфузе американских спецслужб
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«Милош Земан произносит то, что на самом деле думают другие государства, которые, к сожалению, в силу трансатлантических обязательств, не имеют возможности сказать это вслух. Но при этом мнение по поводу того, что происходит, с Земаном они разделяют. Я уверен, что подобного рода позиция есть и у Франции, и у Германии», — подчеркнул Данюк.

По его мнению, многие государства не хотят быть участниками этой информационно-психологической кампании.

«Потому что прекрасно понимают, что изначально ни о каком «вторжении» речи быть не могло», — рассказал эксперт.

Он добавил, что «вторжение» должно было состояться только в СМИ, в виртуальном пространстве.

«В этом и заключается вся нелепость тех заявлений, которые мы периодически слышали со стороны Британии, США... Их авторитету, их профессионализму, эффективности таким образом в глазах их же союзников наносится большой ущерб», — заключил собеседник RT.

Ранее Земан в интервью газете Mladá fronta DNES заявил, что утверждения о начале «вторжения» России на Украину 16 февраля стали конфузом для американских спецслужб.

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