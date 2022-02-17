Источник: в США завили об увеличении численности войск России вблизи Украины
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«За последние несколько дней Россия увеличила своё военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 тыс. военнослужащих», — приводит ТАСС утверждение источника.
Он также подчеркнул, что заявление России касательно отвода своих войск «было ложью».
«Они намерены... в частном порядке мобилизоваться для войны», — заявил чиновник.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора заявили, что существенного отвода российских войск от украинских границ не наблюдается.