Минобороны Норвегии не намерено отправлять дополнительные военные силы в Европу

Министр обороны Норвегии Одд Рогер Эноксен заявил, что страна не планирует отправлять дополнительные военные силы в Восточную Европу для размещения в составе контингента НАТО.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

«Наша самая главная задача — следить (за ситуацией. — RT) на севере. И второе — мы вносим свой вклад (в составе сил НАТО. — RT) в Литве. У нас нет цели распространяться на несколько мест», — сказал министр.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что вопрос о расширении НАТО не стоит на повестке дня у альянса.