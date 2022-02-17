Минобороны Норвегии не намерено отправлять дополнительные военные силы в Европу

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Министр обороны Норвегии Одд Рогер Эноксен заявил, что страна не планирует отправлять дополнительные военные силы в Восточную Европу для размещения в составе контингента НАТО.
Минобороны Норвегии не намерено отправлять дополнительные военные силы в Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Björn Regolin / EyeEm

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

«Наша самая главная задача — следить (за ситуацией. — RT) на севере. И второе — мы вносим свой вклад (в составе сил НАТО. — RT) в Литве. У нас нет цели распространяться на несколько мест», — сказал министр.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что вопрос о расширении НАТО не стоит на повестке дня у альянса.

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