В Госдепе заявили о готовности Блинкена ко встрече с Лавровым «в надлежащее время»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен готов провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в «надлежащее время».
В Госдепе заявили о готовности Блинкена ко встрече с Лавровым «в надлежащее время»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в надлежащее время», — сказал он.

По его словам, Блинкен «очень ясно довёл это до сведения» своего российского коллеги.

Ранее в МИД России подтвердили, что Лавров и Блинкен провели новый телефонный разговор.

Российский министр в ходе переговоров заявил о недопустимости агрессивной риторики США.

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