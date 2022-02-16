В Госдепе заявили о готовности Блинкена ко встрече с Лавровым «в надлежащее время»
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Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в надлежащее время», — сказал он.
По его словам, Блинкен «очень ясно довёл это до сведения» своего российского коллеги.
Ранее в МИД России подтвердили, что Лавров и Блинкен провели новый телефонный разговор.
Российский министр в ходе переговоров заявил о недопустимости агрессивной риторики США.