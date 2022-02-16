Европарламент одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на €1,2 млрд

Европарламент одобрил предоставление Украине новой макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоги голосования на пленарной сессии ЕП.

Как отмечается, первый транш на €600 млн «может быть выделен немедленно».

Ранее пресс-служба Совета ЕС сообщила, что страны Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.

1 февраля Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в €1,2 млрд макрофинансовой помощи.