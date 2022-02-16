Европарламент одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на €1,2 млрд
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоги голосования на пленарной сессии ЕП.
Как отмечается, первый транш на €600 млн «может быть выделен немедленно».
Ранее пресс-служба Совета ЕС сообщила, что страны Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.
1 февраля Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в €1,2 млрд макрофинансовой помощи.