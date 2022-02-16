Генсек НАТО выступил за прямые переговоры с Россией на тему вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за прямые переговоры с Россией на тему вооружений.

Столтенберг утверждает, что НАТО является оборонительным союзом и не угрожает России.

По его словам, в альянсе говорят о готовности сесть за стол переговоров для обсуждения озабоченностей России в области безопасности и рассмотреть тему контроля над вооружением.

«Если они обеспокоены ракетами и наступательным вооружением, то лучший способ это решить — сесть за стол переговоров для обсуждения того, как можно сократить количество ракет», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он добавил, что «с Россией можно достигать соглашений, причём не только в области контроля над вооружениями».

Также генсек НАТО заявил, что альянс не имеет планов развёртывания наступательных систем на Украине.