Замсекретаря Совбеза России Попов: США тратят $25 млрд в год на военные базы по всему миру

Пентагон каждый год расходует примерно $25 млрд на содержание до 900 военных объектов США в 58 странах мира, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью «Российской газете».

«В настоящее время в распоряжении Вооружённых сил США на территории 58 зарубежных стран имеется до 900 военных объектов... Расходы на их содержание составляют порядка $25 млрд ежегодно», — сказал Попов.

По его словам, наиболее важными объектами являются военно-морские базы, авиабазы и аэродромы постоянного базирования авиации ВВС и ВМС, а также пункты дислокации сухопутных войск и морской пехоты.

Он отметил, что Пентагон развернул крупнейшую в мире систему передового базирования войск.

Ранее Попов заявил, что одна из целей антироссийских действий США — отвлечь внимание от собственных проблем Вашингтона, в том числе от утрачиваемого им господства в мире.