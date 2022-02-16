Политолог Дудчак: США попали впросак в ситуации вокруг Украины, но не переживают об этом

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление специалиста из Чехии Оскара Крейчи о том, что из-за действий США в информационном поле вокруг Украины Вашингтон «угодил в ловушку собственной истерической пропаганды».

По словам Дудчака, мнение о том, что США «попали в ловушку», несколько преувеличено, поскольку, как отметил политолог, американские власти постоянно принимают удобные для них решения и не отвечают за их последствия.

«Даже такая одиозная личность, как секретарь украинского СНБО Алексей Данилов, говорил, что не видит того, что Россия собирается «вторгаться». США гнули свою линию... Украина потеряла деньги, достаточно приличные», — напомнил экономист.

По его мнению, США попали впросак. Но, как пояснил эксперт, Соединённые Штаты «на каждом шагу устраивают такие вещи и абсолютно по этому поводу не переживают».

«То, что мы сейчас видим с «вторжением», о котором они кричали на протяжении стольких недель: «Ну и ладно, ну не получилось, ничего страшного», — объяснил позицию США Дудчак.

Ранее Крейчи в беседе с Parlamentní listy выразил мнение, что из-за действий США в информационном поле вокруг Украины Вашингтон «угодил в ловушку собственной истерической пропаганды».

Это, в свою очередь, ограничивает пространство для манёвра Соединённых Штатов, подчеркнул эксперт.