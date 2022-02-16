Совбез России: поставки Украине оружия могут вызвать у её военных иллюзию непобедимости

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Перенасыщение Украины оружием может вызвать у её военных и представителей националистических группировок иллюзию непобедимости и подтолкнуть к провоцированию открытого военного столкновения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
Совбез России: поставки Украине оружия могут вызвать у её военных иллюзию непобедимости
  • © Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

По его словам, когда в регионе сконцентрировано такое количество вооружённых сил и военной техники, достаточно «одного случайного выстрела», чтобы вооружённый конфликт вспыхнул с новой силой.

«Снабжение рядом западных стран армии Украины так называемыми оборонительными вооружениями демонстрирует пренебрежительное отношение этих государств к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта на востоке страны», — сказал Попов «Российской газете».

Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее уточнил, что к настоящему моменту государства-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.

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