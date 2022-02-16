В ФРГ подтвердили планы проведения встречи глав МИД G7 по Украине в Мюнхене

Правительство Германии подтвердило планы по проведению 19 февраля встречи глав МИД стран «группы семи» (G7) по Украине на полях предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности.

«Планируется, что министр Бербок на полях Мюнхенской конференции будет руководить встречей глав МИД G7», — приводит ТАСС слова представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера на брифинге.

По его словам, главным образом будет обсуждаться согласование действий по кризису, вызванному «наращиванием российских войск рядом с Украиной».

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 проведут на этой неделе экстренную встречу, посвящённую ситуации на Украине.