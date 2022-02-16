В ФРГ подтвердили планы проведения встречи глав МИД G7 по Украине в Мюнхене
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- AFP
«Планируется, что министр Бербок на полях Мюнхенской конференции будет руководить встречей глав МИД G7», — приводит ТАСС слова представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера на брифинге.
По его словам, главным образом будет обсуждаться согласование действий по кризису, вызванному «наращиванием российских войск рядом с Украиной».
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 проведут на этой неделе экстренную встречу, посвящённую ситуации на Украине.