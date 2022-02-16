Дипломат Гаврилов: Россия будет добиваться публичного отказа НАТО от членства Украины

Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявило об отказе принимать Украину в свои ряды, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявило об отказе от принятия Украины в свои ряды», — сказал он на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов подчеркнул, что Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсах не стоит на повестке дня.