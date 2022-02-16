Польша пригрозила отказом платить взносы в бюджет ЕС в случае блокировки средств фондов

Польша может отказаться платить взносы в бюджет ЕС в случае блокировки средств из фондов Евросоюза, заявил замглавы польского Минюста Себастьян Калета.

«Если Польше будут заблокированы фонды, Польша сможет приостановить свои взносы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее суд Евросоюза принял решение отклонить иски Польши и Венгрии против механизма, который обусловливает соблюдение верховенства права получателями — странами ЕС для выделения им средств из общего бюджета союза.

Глава Минюста Венгрии Юдит Варга обвинила суд ЕС в злоупотреблении властью и давлением на Будапешт.