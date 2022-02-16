Глава Минюста Венгрии обвинила суд ЕС в злоупотреблении властью и давлении на Будапешт
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«Решение является живым доказательством того, что Брюссель злоупотребляет своей властью. Этот приговор является ещё одним актом давления на нашу страну, потому что летом мы приняли наш закон о защите детей», — написала министр в Facebook.
Ранее суд Евросоюза принял решение отклонить иски Польши и Венгрии против механизма, который обусловливает соблюдением верховенства права получателями — странами ЕС выделение средств из общего бюджета союза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также обвинил руководство Евросоюза в росте цен на газ и электроэнергию.