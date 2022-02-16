Глава Минюста Венгрии обвинила суд ЕС в злоупотреблении властью и давлении на Будапешт

Решение суда ЕС отклонить иски Венгрии и Польши является злоупотреблением власти со стороны Брюсселя и давлением на Будапешт, заявила глава венгерского Минюста Юдит Варга.

«Решение является живым доказательством того, что Брюссель злоупотребляет своей властью. Этот приговор является ещё одним актом давления на нашу страну, потому что летом мы приняли наш закон о защите детей», — написала министр в Facebook.

Ранее суд Евросоюза принял решение отклонить иски Польши и Венгрии против механизма, который обусловливает соблюдением верховенства права получателями — странами ЕС выделение средств из общего бюджета союза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также обвинил руководство Евросоюза в росте цен на газ и электроэнергию.