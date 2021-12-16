Премьер Венгрии заявил об ответственности руководства ЕС за рост цен на энергию
- globallookpress.com
Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в Facebook.
«Плохое управление со стороны Брюсселя играет важную роль в том, что касается роста цен на газ и электроэнергию», — приводит его слова Интерфакс.
Также он заявил, что из-за роста цен на энергию страны «вышеградской группы», в которую входят Венгрия, Словакия, Польша и Чехия, предложили реформу правил ценообразования.
Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк ожидает стабилизации цен на энергоносители и электроэнергию в еврозоне в 2022 году.
15 декабря цена январского фьючерса на газ в Европе возросла до $1550 за 1 тыс. куб. м.