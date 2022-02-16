Глава МИД Лавров: Россия выступает за постоянное членство Бразилии в СБ ООН

Россия поддерживает кандидатуру Бразилии для включения в число постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Сейчас Бразилия является непостоянным членом Совета безопасности. Мы сегодня подтвердили, что Российская Федерация подтверждает свою поддержку кандидатуре Бразилии и на постоянную прописку в Совете безопасности», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой бразильского МИД Карлусом Альберту Франку Франсой.

По его словам, Россия выступает за данную меру в контексте расширения СБ за счёт развивающихся стран Америки, Азии и Африки.

Ранее вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау в интервью газете Valor Economico подтвердил попытку США отменить визит президента страны Жаира Болсонару в Москву.