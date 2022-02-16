Песков: было бы здорово, если бы Байден призвал украинцев не стрелять друг в друга

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Было бы здорово, если бы президент США Джо Байден призвал украинцев не стрелять друг в друга, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: было бы здорово, если бы Байден призвал украинцев не стрелять друг в друга
  • AP

«Конечно, ещё больше бы эта речь бы импонировала, если президент Соединённых Штатов обратился также к украинскому народу и призвал бы украинский народ не стрелять друг в друга никогда. Вот это было бы очень здорово», — сказал Песков, комментируя выступление Байдена.

Президент США ранее в ходе выступления обратился к гражданам России со словами: «Вы не наши враги».

Он также заявил о готовности США продолжать переговоры с Россией на высоком уровне.

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