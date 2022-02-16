Песков: было бы здорово, если бы Байден призвал украинцев не стрелять друг в друга
- AP
«Конечно, ещё больше бы эта речь бы импонировала, если президент Соединённых Штатов обратился также к украинскому народу и призвал бы украинский народ не стрелять друг в друга никогда. Вот это было бы очень здорово», — сказал Песков, комментируя выступление Байдена.
Президент США ранее в ходе выступления обратился к гражданам России со словами: «Вы не наши враги».
Он также заявил о готовности США продолжать переговоры с Россией на высоком уровне.