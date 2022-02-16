Байден заявил о готовности США продолжать переговоры с Россией на высоком уровне

США готовы продолжать переговорный процесс с Россией на высоком уровне. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

«Вот уже несколько недель мы с нашими союзниками и партнёрами... участвуем в безостановочной дипломатии. В эти выходные я говорил с президентом (России Владимиром. — RT) Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между Россией, США и странами Европы», — сказал Байден.

Он согласился с утверждением, что необходимо использовать любую дипломатическую возможность для урегулирования ситуации вокруг Украины.

12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Байденом.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что переговоры носили сбалансированный и деловой характер.