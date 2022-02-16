МИД Белоруссии: Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности и санкции Запада

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе обсудят ситуацию в сфере безопасности, а также санкционное противостояние с Западом, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

«Конечно же, будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, на мой взгляд, ситуация в торгово-экономическом взаимодействии, санкционное противостояние с западными странами, вопросы эти обязательно будут затрагиваться», — сказал он на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры президентов России и Белоруссии до конца текущей недели.

Как ожидается, Путин и Лукашенко сделают заявления по итогам переговоров.