МИД Белоруссии: Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности и санкции Запада
- РИА Новости
«Конечно же, будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, на мой взгляд, ситуация в торгово-экономическом взаимодействии, санкционное противостояние с западными странами, вопросы эти обязательно будут затрагиваться», — сказал он на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.
Ранее в Кремле анонсировали переговоры президентов России и Белоруссии до конца текущей недели.
Как ожидается, Путин и Лукашенко сделают заявления по итогам переговоров.