МИД Белоруссии: Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности и санкции Запада

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе обсудят ситуацию в сфере безопасности, а также санкционное противостояние с Западом, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
МИД Белоруссии: Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности и санкции Запада
  • РИА Новости

«Конечно же, будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, на мой взгляд, ситуация в торгово-экономическом взаимодействии, санкционное противостояние с западными странами, вопросы эти обязательно будут затрагиваться», — сказал он на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры президентов России и Белоруссии до конца текущей недели.

Как ожидается, Путин и Лукашенко сделают заявления по итогам переговоров.

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