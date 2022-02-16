Еврокомиссия разработала срочные меры на случай нарушения энергопоставок
- AP
«Мы разработали срочные меры, предусмотрев все сценарии нарушения поставок энергоносителей в Европу. С учётом всего комплекса принятых решений Европа не испытывает проблем с поставками этой зимой», — цитирует её ТАСС.
Председатель ЕК добавила, что ЕС «заинтересован в диверсификации поставок энергоносителей».
«Необходимо положить конец зависимости от российского газа», — сказала она.
Как ранее заявили в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.
В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.