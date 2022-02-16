Еврокомиссия разработала срочные меры на случай нарушения энергопоставок

Еврокомиссия разработала комплекс срочных мер, которые помогут преодолеть трудности, связанные с поставками энергоносителей, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы разработали срочные меры, предусмотрев все сценарии нарушения поставок энергоносителей в Европу. С учётом всего комплекса принятых решений Европа не испытывает проблем с поставками этой зимой», — цитирует её ТАСС.

Председатель ЕК добавила, что ЕС «заинтересован в диверсификации поставок энергоносителей».

«Необходимо положить конец зависимости от российского газа», — сказала она.

Как ранее заявили в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.

В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.