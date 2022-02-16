Псаки: сотрудничество России с Китаем не сможет компенсировать ущерб от санкций
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«Китай не сможет компенсировать экономические потери», — приводит слова Псаки в ходе брифинга ТАСС.
Она также прокомментировала переговоры российского президента Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине 4 февраля.
«Я бы сказала, что встреча, которую они провели пару недель назад, отражала тот подход, который эти страны избрали уже некоторое время назад, он заключается в сближении», — отметила Псаки.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине была тёплой, конструктивной и союзнической.
В ходе саммита лидеров России и КНР было подписано 16 документов. Подробнее — в материале RT.