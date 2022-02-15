Байден: США не являются угрозой для России и не планируют размещать ракеты на Украине

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США не являются угрозой для России и не планируют размещать ракеты на Украине. С таким заявлением выступил американский лидер Джо Байден.
Байден: США не являются угрозой для России и не планируют размещать ракеты на Украине
  • AP
  • © Alex Brandon

«Соединённые Штаты и НАТО не являются угрозой для России. Украина не является угрозой для России. Ни у США, ни у НАТО нет ракет на Украине, и мы не планируем размещать их там», — сказал Байден.

Он также заявил, что власти США не намерены дестабилизировать ситуацию в России.

Посольство США на Украине ранее заявило, что Соединённые Штаты намерены поставить Киеву ещё около 90 т боеприпасов и противотанковые комплексы Javelin.

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