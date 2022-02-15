Двое сирийских военных погибли при обстрелах боевиков

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что двое сирийских военнослужащих погибли и девять ранены в результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо.

«В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела... погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих, а также ранение получил один мирный житель», — сообщается в заявлении.

В провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов по позициям правительственных сил погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с тогдашним главой британского МИД Беном Уоллесом выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа террористов «Исламского государства» (ИГ)* в Афганистане.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.