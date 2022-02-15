Премьер Польши Моравецкий ввёл на территории страны режим киберугрозы

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ввёл на территории страны режим киберугрозы начальной степени, сообщили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши.
Премьер Польши Моравецкий ввёл на территории страны режим киберугрозы
  • AP

«В целях противодействия угрозам в киберпространстве... Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы (ALFA-CRP) на всей территории страны», — приводит РИА Новости сообщение.

Режим будет действовать до 28 февраля.

При этом МВД не сообщает причины принятия такого решения.

Ранее руководитель департамента по исследованию вредоносных программ компании Avast Якуб Крустек рассказал об основных киберугрозах 2022 года.

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