Эксперт по исследованию вредоносных программ назвал основные киберугрозы 2022 года

Руководитель департамента по исследованию вредоносных программ компании Avast Якуб Крустек рассказал об основных киберугрозах 2022 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз.

«Два года назад самые успешные группировки вымогателей начали проводить целевые атаки на организации. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится. В то же время мы не исключаем возрождения вымогателей, направленных на пользователей», — заявил он.

Согласно прогнозу, в 2022 году пользователям стоит опасаться как рекламного ПО, так и банковских троянов, которых может стать ещё больше.

Также кибермошенники могут нацелиться на крипторынок.

«Так как киберпреступники всегда идут туда, где есть деньги и где они могут заработать, они продолжат распространять вредоносное ПО для самых разных махинаций с криптовалютами», — полагает Крустек.

Что касается атак на компании, то они могут участиться из-за дистанционного режима.

Ранее политолог, президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с кибермошенничеством.