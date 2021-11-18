Эксперт по исследованию вредоносных программ назвал основные киберугрозы 2022 года

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Руководитель департамента по исследованию вредоносных программ компании Avast Якуб Крустек рассказал об основных киберугрозах 2022 года.
Эксперт по исследованию вредоносных программ назвал основные киберугрозы 2022 года
  • © Avast Software
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз.

«Два года назад самые успешные группировки вымогателей начали проводить целевые атаки на организации. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится. В то же время мы не исключаем возрождения вымогателей, направленных на пользователей», — заявил он.

Согласно прогнозу, в 2022 году пользователям стоит опасаться как рекламного ПО, так и банковских троянов, которых может стать ещё больше.

Также кибермошенники могут нацелиться на крипторынок.

«Так как киберпреступники всегда идут туда, где есть деньги и где они могут заработать, они продолжат распространять вредоносное ПО для самых разных махинаций с криптовалютами», — полагает Крустек.

Что касается атак на компании, то они могут участиться из-за дистанционного режима.

Ранее политолог, президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с кибермошенничеством.

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