Госдеп США счёл эффективным формат расширенной «тройки» по Афганистану

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил об эффективности формата расширенной «тройки» (Россия, Китай, США + Пакистан) по Афганистану.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы считаем формат «тройки плюс» эффективным и ценным», — отметил Уэст.

Он добавил, что Соединённые Штаты намерены продолжать вкладываться в него.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает движение «Талибан»* нарастить усилия по противодействию терроризму в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.