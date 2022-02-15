Госдеп США счёл эффективным формат расширенной «тройки» по Афганистану

Короткая ссылка
Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил об эффективности формата расширенной «тройки» (Россия, Китай, США + Пакистан) по Афганистану.
Госдеп США счёл эффективным формат расширенной «тройки» по Афганистану
  • AP

Об этом информирует ТАСС.

«Мы считаем формат «тройки плюс» эффективным и ценным», — отметил Уэст.

Он добавил, что Соединённые Штаты намерены продолжать вкладываться в него.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает движение «Талибан»* нарастить усилия по противодействию терроризму в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить