Госдеп США счёл эффективным формат расширенной «тройки» по Афганистану
- AP
Об этом информирует ТАСС.
«Мы считаем формат «тройки плюс» эффективным и ценным», — отметил Уэст.
Он добавил, что Соединённые Штаты намерены продолжать вкладываться в него.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает движение «Талибан»* нарастить усилия по противодействию терроризму в Афганистане.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.