Россия призывает талибов нарастить усилия по противодействию терроризму в Афганистане

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает движение «Талибан»* нарастить усилия по противодействию терроризму в Афганистане.

Она отметила, что Россия разделяет обеспокоенность мирового сообщества рисками активизации террористических группировок в Афганистане и распространения их влияния за пределы страны.

«Мы призываем власти Афганистана не ослаблять внимание к вопросу террористической угрозы, наращивать контртеррористические усилия», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что действия США усугубляют ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.