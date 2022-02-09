Россия призывает талибов нарастить усилия по противодействию терроризму в Афганистане
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Она отметила, что Россия разделяет обеспокоенность мирового сообщества рисками активизации террористических группировок в Афганистане и распространения их влияния за пределы страны.
«Мы призываем власти Афганистана не ослаблять внимание к вопросу террористической угрозы, наращивать контртеррористические усилия», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в МИД России заявили, что действия США усугубляют ситуацию в Афганистане.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.