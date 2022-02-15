В Стамбуле неизвестный напал на двух россиянок

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Неизвестный мужчина с холодным оружием напал на двух россиянок в Стамбуле, одной из них потребовалась медицинская помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство.

«Поступила информация о совершённом в стамбульском районе Фатих нападении неустановленного лица на двух российских гражданок с применением холодного оружия», — пишет агентство.

Отмечается, что в результате инцидента одна из россиянок получила резаные травмы головы и была госпитализирована.

Полиция занимается поиском злоумышленника.

В январе посольство России сообщило, что правоохранительные органы Камбоджи ищут пропавшую россиянку Анастасию Шередько.

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