В Стамбуле неизвестный напал на двух россиянок

Неизвестный мужчина с холодным оружием напал на двух россиянок в Стамбуле, одной из них потребовалась медицинская помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство.

«Поступила информация о совершённом в стамбульском районе Фатих нападении неустановленного лица на двух российских гражданок с применением холодного оружия», — пишет агентство. Отмечается, что в результате инцидента одна из россиянок получила резаные травмы головы и была госпитализирована. Полиция занимается поиском злоумышленника. В январе посольство России сообщило, что правоохранительные органы Камбоджи ищут пропавшую россиянку Анастасию Шередько.