В Стамбуле неизвестный напал на двух россиянок
«Поступила информация о совершённом в стамбульском районе Фатих нападении неустановленного лица на двух российских гражданок с применением холодного оружия», — пишет агентство.
Отмечается, что в результате инцидента одна из россиянок получила резаные травмы головы и была госпитализирована.
Полиция занимается поиском злоумышленника.
В январе посольство России сообщило, что правоохранительные органы Камбоджи ищут пропавшую россиянку Анастасию Шередько.