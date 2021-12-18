В Камбодже ищут пропавшую россиянку

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Посольство России сообщило, что правоохранительные органы Камбоджи ищут пропавшую россиянку Анастасию Шередько.
В Камбодже ищут пропавшую россиянку
  • Reuters

По данным дипломатической миссии, 15 декабря на телефон экстренной связи консульского отдела посольства России в Камбодже поступила информация о возможном похищении россиянки Анастасии Шередько.

«После получения дополнительных сведений в отношении россиянки информация о происшествии была незамедлительно доведена сотрудником консульского отдела… в правоохранительные органы королевства, которые в настоящее время проводят соответствующие оперативно-разыскные мероприятия в отношении соотечественницы», — цитирует заявление посольства РИА Новости.

В посольстве подчеркнули, что постоянно контактируют с полицией по вопросу поиска гражданки России.

Ранее в саду дома отдыха на Кипре обнаружили тела двух российских туристок, которые без вести пропали ещё 17 ноября.

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