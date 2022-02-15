Путин выразил готовность обсуждать с США и НАТО ряд вопросов по гарантиям безопасности

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Ответы НАТО и США по гарантиям безопасности содержат моменты, которые Россия готова обсуждать, включая РСМД и военную транспарентность, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин выразил готовность обсуждать с США и НАТО ряд вопросов по гарантиям безопасности
  • РИА Новости

«Полученные нами от Соединённых Штатов и других членов НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности, на наш взгляд, не отвечают упомянутым трём базовым российским требованиям», — сказал он.

Президент отметил, что в документах есть ряд соображений, которые Москва готова обсуждать.

«Мы не только готовы обсуждать, а, по сути дела, мы в своё время и предлагали нашим партнёрам в предыдущие годы... Мы готовы к этой совместной работе и дальше», — подчеркнул Путин.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит ранее объявила, что партнёры по альянсу готовы к диалогу с Россией по вопросам в области безопасности.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности будет опубликован.

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