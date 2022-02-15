Глава МИД ФРГ заявила о единстве ЕС в разрешении ситуации на Украине мирным путём
- РИА Новости
«Хотя сегодня я географически нахожусь на юге Европы, мы едины в Европе — на севере, юге, востоке и западе — на 100% в том, что мы должны приложить все усилия, чтобы мирно разрешить конфликт», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее в Вашингтоне согласились с заявлением главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что сохраняются шансы на договорное решение проблем безопасности.
Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины остаётся «время и пространство».