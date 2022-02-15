Глава МИД ФРГ заявила о единстве ЕС в разрешении ситуации на Украине мирным путём

Короткая ссылка
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны Евросоюза едины в необходимости разрешения ситуации вокруг Украины дипломатическим путём.
Глава МИД ФРГ заявила о единстве ЕС в разрешении ситуации на Украине мирным путём
  • РИА Новости

«Хотя сегодня я географически нахожусь на юге Европы, мы едины в Европе — на севере, юге, востоке и западе — на 100% в том, что мы должны приложить все усилия, чтобы мирно разрешить конфликт», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее в Вашингтоне согласились с заявлением главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что сохраняются шансы на договорное решение проблем безопасности.

Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины остаётся «время и пространство».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить