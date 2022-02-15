В НАТО 16—17 февраля обсудят с Грузией и Украиной безопасность в Чёрном море
- Legion-Media
«Министры обороны встретятся с нашими коллегами с Украины и Грузии, чтобы обсудить угрожающую ситуацию с безопасностью в регионе Чёрного моря», — цитирует его РИА Новости.
Расположенные в Крыму подразделения Черноморского флота ранее в ходе учений отработали действия по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.
В учениях участвовали расчёты радиотехнических постов и постов связи на крымском побережье.