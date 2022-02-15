Аналитик Оленченко назвал позитивные моменты в переговорах по гарантиям безопасности

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT назвал позитивные моменты в переговорах по российским гарантиям безопасности.

«Я думаю, что наиболее важно то, что мы свою позицию сформулировали в цельном виде и довели до США, до НАТО и ОБСЕ. То есть это, на мой взгляд, очень серьёзный шаг, здорово, что он был сделан», — отмечает аналитик.

Он уточнил, что западные партнёры оказались не готовы к такому.

«Первоначально было много эмоционального недовольства с их стороны, но постепенно они стали понимать, что мы хотим всё-таки дождаться от них ответа», — продолжает Оленченко.

Аналитик заметил, что то, что ответ был дан, — это положительный шаг, несмотря на то что ответ «оказался бессодержательным».

«Он показал, что резерв для продвижения наших требований существует... Дискуссия стала более широкой, и более чётко обозначены наши обеспокоенности. Ну и вижу, что западники начинают осознавать, что надо выходить на компромиссные решения», — заключил собеседник RT.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия опубликует свой ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.