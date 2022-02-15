Лавров пошутил над «непонятливостью» журналистов из Польши после вопроса о «вторжении»
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
«Непонятливый, в общем, у вас журналист какой-то», — добавил Лавров, обращаясь к польскому коллеге Збигневу Рау и рассмеялся.
Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала «учиться у Лаврова».
«Так как слова до западных партнёров доходят не очень, надо при озвучивании ответов активно применять мимику, кивки и подмигивания. Учитесь у Лаврова», — написала она в Telegram.
Ранее Лавров назвал информационным терроризмом заявления западных СМИ о якобы планах России вторгнуться на Украину.