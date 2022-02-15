Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия не ведёт никакой необычной военной деятельности

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Россия не ведёт никакой необычной военной деятельности и не будет принимать участия в консультациях ОБСЕ по запросу Украины, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия не ведёт никакой необычной военной деятельности
  • РИА Новости

«Отправили украинской делегации и польскому председательству ответ, что не будем участвовать в консультациях по их запросу. Россия не ведёт никакой необычной военной деятельности», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Председательствующая в ОБСЕ Польша 13 февраля сообщила, что Балтийские страны обратились с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с «необычной военной активностью».

Позже глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует поднять на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 16 февраля вопрос о «российской агрессии».

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