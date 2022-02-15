Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия не ведёт никакой необычной военной деятельности
- РИА Новости
«Отправили украинской делегации и польскому председательству ответ, что не будем участвовать в консультациях по их запросу. Россия не ведёт никакой необычной военной деятельности», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Председательствующая в ОБСЕ Польша 13 февраля сообщила, что Балтийские страны обратились с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с «необычной военной активностью».
Позже глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует поднять на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 16 февраля вопрос о «российской агрессии».