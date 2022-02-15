Украина планирует поднять на форуме ОБСЕ 16 февраля вопрос о «российской агрессии»

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Украина планирует поднять на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 16 февраля вопрос о «российской агрессии».
Украина планирует поднять на форуме ОБСЕ 16 февраля вопрос о «российской агрессии»
  • Legion-Media

Об этом заявил на брифинге глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Должно пройти отдельное регулярное заседание форума, где Украина поставит вопрос российской агрессии и временной оккупации части своей территории», — сказал он.

Также он заявил, что инициирует в пятницу, 18 февраля, проведение совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, где будет обсуждаться «уже не только сама ситуация, но и рекомендации по совместным действиям».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у украинских властей нет сил и смелости признать, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения.

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