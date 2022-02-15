Захарова: властям Британии пора извиниться за ложь о «вторжении» России на Украину

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Властям Великобритании пора извиниться за ложь официальных лиц о «вторжении» России на Украину, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: властям Британии пора извиниться за ложь о «вторжении» России на Украину
  • РИА Новости

«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадёжнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска... Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили её официальные лица своим подданным и мировому сообществу», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что Россия якобы намерена поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о «вторжении» на Украину и её «оккупации».

В качестве потенциального кандидата был назван экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Сам Мураев назвал глупостью информацию МИД Великобритании о том, что он может возглавить «марионеточный режим» России на Украине, и потребовал от британской стороны извинений.

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