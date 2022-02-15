Лавров: диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует «растечься на маленькие ручейки»

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Глава МИД России Сергей Лавров выразил опасения о том, что венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ имеет риски «растечься на маленькие ручейки».
Лавров: диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует «растечься на маленькие ручейки»
  • РИА Новости

«В отсутствие прогресса на американском и натовском треке разговор в Вене будет заведомо безрезультатным, это все понимают... И мы рискуем получить ситуацию, когда весь этот диалог растечётся на маленькие ручейки и будем только имитировать активность», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ОБСЕ должна перестать играть роль внешнеполитического инструмента и стать универсальной организацией.

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