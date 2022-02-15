Член ОП Данюк назвал потаканием информационной истерии разработку сценариев США об Украине
- AP
- © Russian Defense Ministry Press Service
По мнению Данюка, это всё является составным элементом информационной войны, которая ведётся против России.
«Серьёзное обсуждение сценариев — это потакание информационной истерии и, как следствие, использование существующих ресурсов, чтобы экспертное сообщество уже находилось в рамках стереотипов, что «Россия агрессивна» и «Россия нападает», — отметил он.
Ранее стало известно, что власти США ещё в ноябре 2021 года организовали группу экспертов, которая занимается разработкой ответа на случай эскалации ситуации вокруг Украины.
По данным издания The Washington Post, команда «составила план действий, в котором излагается набор быстрых потенциальных ответов».