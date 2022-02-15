Член ОП Данюк назвал потаканием информационной истерии разработку сценариев США об Украине

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал сообщение The Washington Post об экспертах, которые разрабатывают сценарии на случай эскалации ситуации вокруг Украины.
Член ОП Данюк назвал потаканием информационной истерии разработку сценариев США об Украине
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

По мнению Данюка, это всё является составным элементом информационной войны, которая ведётся против России.

«Серьёзное обсуждение сценариев — это потакание информационной истерии и, как следствие, использование существующих ресурсов, чтобы экспертное сообщество уже находилось в рамках стереотипов, что «Россия агрессивна» и «Россия нападает», — отметил он.

Ранее стало известно, что власти США ещё в ноябре 2021 года организовали группу экспертов, которая занимается разработкой ответа на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

По данным издания The Washington Post, команда «составила план действий, в котором излагается набор быстрых потенциальных ответов».

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