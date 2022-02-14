Генконсульство не получало данных о пострадавших при аварии поездов в Мюнхене россиянах

Генконсульство России в Мюнхене не получало данных о пострадавших россиянах при столкновении поездов.

«Вопрос находится на контроле, изучаем информацию. Пока входящей (от немецких властей. — RT) информации не было. Выясняем обстоятельства, но конкретных данных сейчас предоставить не можем», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее Die Zeit сообщило о столкновении двух пассажирских поездов на юге Мюнхена.

Погиб по меньшей мере один, пострадали более десяти человек, сообщают СМИ. Причина аварии пока неясна.