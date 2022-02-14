Генконсульство не получало данных о пострадавших при аварии поездов в Мюнхене россиянах

Короткая ссылка
Генконсульство России в Мюнхене не получало данных о пострадавших россиянах при столкновении поездов.
Генконсульство не получало данных о пострадавших при аварии поездов в Мюнхене россиянах
  • © AP Photo/Uwe Lein

«Вопрос находится на контроле, изучаем информацию. Пока входящей (от немецких властей. — RT) информации не было. Выясняем обстоятельства, но конкретных данных сейчас предоставить не можем», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее Die Zeit сообщило о столкновении двух пассажирских поездов на юге Мюнхена.

Погиб по меньшей мере один, пострадали более десяти человек, сообщают СМИ. Причина аварии пока неясна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить