Генконсульство не получало данных о пострадавших при аварии поездов в Мюнхене россиянах
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«Вопрос находится на контроле, изучаем информацию. Пока входящей (от немецких властей. — RT) информации не было. Выясняем обстоятельства, но конкретных данных сейчас предоставить не можем», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее Die Zeit сообщило о столкновении двух пассажирских поездов на юге Мюнхена.
Погиб по меньшей мере один, пострадали более десяти человек, сообщают СМИ. Причина аварии пока неясна.