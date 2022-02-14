Лавров анонсировал встречу с главой МИД Италии Ди Майо через два дня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что через два дня проведёт встречу с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«Ко мне обращаются наши коллеги. Завтра будет глава МИД Польши, через два дня — глава МИД Италии», — сказал Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

По его словам, намечаются и другие контакты.

Ранее стало известно, что Лавров в ходе переговоров 15 февраля с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау обсудит ситуацию на Украине и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в стране.