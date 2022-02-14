В Генштабе России предупредили о планах США разместить РСМД в АТР к 2028 году

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Замначальника Главного оперативного управления Генштаба России Станислав Гаджимагомедов предупредил, что США к 2028 году разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) для сдерживания России и Китая.
В Генштабе России предупредили о планах США разместить РСМД в АТР к 2028 году
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе выступления в рамках круглого стола в Совете Федерации.

«Для военной поддержки своих планов Белый дом намерен развернуть к 2028 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности», — цитирует его Интерфакс.

Также Гаджимагомедов проинформировал, что США в 2022 году выделяют более $7 млрд на региональную программу сдерживания России и КНР.

В начале февраля Россия и Китай заявили, что всерьёз обеспокоены созданием США, Британией и Австралией «трёхстороннего партнёрства» AUKUS и что такие действия усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают риски ядерного распространения.

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