В Генштабе России предупредили о планах США разместить РСМД в АТР к 2028 году

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба России Станислав Гаджимагомедов предупредил, что США к 2028 году разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) для сдерживания России и Китая.

Об этом он заявил в ходе выступления в рамках круглого стола в Совете Федерации.

«Для военной поддержки своих планов Белый дом намерен развернуть к 2028 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности», — цитирует его Интерфакс.

Также Гаджимагомедов проинформировал, что США в 2022 году выделяют более $7 млрд на региональную программу сдерживания России и КНР.

В начале февраля Россия и Китай заявили, что всерьёз обеспокоены созданием США, Британией и Австралией «трёхстороннего партнёрства» AUKUS и что такие действия усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают риски ядерного распространения.