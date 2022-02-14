Авиакомпания Norwegian решила временно приостановить полёты над Украиной

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Норвежская авиакомпания Norwegian приняла решение временно приостановить полёты над территорией Украины. Об этом сообщил норвежский телеканал ТV2 со ссылкой на представителя перевозчика Эсбена Тумана.
Авиакомпания Norwegian решила временно приостановить полёты над Украиной
  • ©Soeren Stache/picture alliance
  • Gettyimages.ru

По словам Тумана, в авиакомпании приняли соответствующее решение на основе анализа ситуации с безопасностью.

«И решили временно не летать над Украиной», — заявил он.

Отмечается, что у авиакомпании почти нет прямых авиарейсов в украинские города, она выполняет полёты в Венгрию и Турцию над западной частью Украины.

11 февраля в норвежском МИД порекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за «непредсказуемой» обстановки в стране.

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