Авиакомпания Norwegian решила временно приостановить полёты над Украиной
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По словам Тумана, в авиакомпании приняли соответствующее решение на основе анализа ситуации с безопасностью.
«И решили временно не летать над Украиной», — заявил он.
Отмечается, что у авиакомпании почти нет прямых авиарейсов в украинские города, она выполняет полёты в Венгрию и Турцию над западной частью Украины.
11 февраля в норвежском МИД порекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за «непредсказуемой» обстановки в стране.