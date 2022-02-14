Глава Мюнхенской конференции заявил, что пытается получить согласие России на участие
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«В следующие дни мы предпримем все попытки, завтра канцлер ФРГ (Олаф Шольц) лично посетит Москву… чтобы всё же привлечь официального российского представителя в Мюнхен», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция востребована для многих, но становится клубом одной точки зрения из-за потери объективности.
Он отметил, что данная площадка перестаёт быть дискуссионным клубом.
Песков также заявил, что у президента России Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах.