Глава Мюнхенской конференции заявил, что пытается получить согласие России на участие

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Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что продолжит попытки получить согласие России на участие в форуме, который стартует 18 февраля.
Глава Мюнхенской конференции заявил, что пытается получить согласие России на участие
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«В следующие дни мы предпримем все попытки, завтра канцлер ФРГ (Олаф Шольц) лично посетит Москву… чтобы всё же привлечь официального российского представителя в Мюнхен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция востребована для многих, но становится клубом одной точки зрения из-за потери объективности.

Он отметил, что данная площадка перестаёт быть дискуссионным клубом.

Песков также заявил, что у президента России Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах

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