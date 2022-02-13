Посол России в Швеции Татаринцев возразил против членства Швеции в НАТО

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Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в интервью газете Aftonbladet заявил, что стремление США и НАТО нагнетать ситуацию в сфере безопасности стало причиной того, что Россия возражает против членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО», — приводит ТАСС его заявление.

По мнению дипломата, в настоящее время ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась и расширение НАТО стало самой большой угрозой для России.

Татаринцев также подтвердил отсутствие намерений у Швеции вступать в альянс.

Ранее шведский государственный секретарь Карин Валленстен заявила, что ситуация с Украиной не сказалась на позиции Швеции по вступлению в НАТО, страна по-прежнему не стремится в альянс.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде рассказала об отсутствии у страны планов запрашивать членство в НАТО.

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