Власти Чили введут режим ЧП на севере страны
«Будет объявлен режим чрезвычайного положения в четырёх провинциях в приграничной зоне — Арике, Паринакоте, Тамаругале и Эль-Лое», — заявил министр. Его слова приводит ТАСС.
Целью данного решения служит привлечение военных к обеспечению порядка в регионах.
Введение ЧП вызвано миграционным кризисом и ростом преступности.
Ранее сенат Чили одобрил предложение президента страны Себастьяна Пиньеры в очередной раз продлить режим чрезвычайной ситуации в южных провинциях страны из-за продолжающегося разгула преступности там.