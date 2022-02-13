Власти Чили введут режим ЧП на севере страны

Министр внутренних дел и общественной безопасности Чили Родриго Дельгадо объявил, что правительство введёт чрезвычайное положение (ЧП) в нескольких регионах на севере страны.

«Будет объявлен режим чрезвычайного положения в четырёх провинциях в приграничной зоне — Арике, Паринакоте, Тамаругале и Эль-Лое», — заявил министр. Его слова приводит ТАСС. Целью данного решения служит привлечение военных к обеспечению порядка в регионах. Введение ЧП вызвано миграционным кризисом и ростом преступности. Ранее сенат Чили одобрил предложение президента страны Себастьяна Пиньеры в очередной раз продлить режим чрезвычайной ситуации в южных провинциях страны из-за продолжающегося разгула преступности там.