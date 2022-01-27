В Чили одобрили продление режима ЧС на юге страны

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Сенат Чили одобрил предложение президента страны Себастьяна Пиньеры в очередной раз продлить режим чрезвычайной ситуации в южных провинциях страны из-за продолжающегося разгула преступности там.
В Чили одобрили продление режима ЧС на юге страны
  • AP
  • © Esteban Felix

«Палата сената одобрила официальное письмо президента республики о продлении действия чрезвычайного положения в провинциях Биобио, Арауко, Каутин и Мальеко на 15 дней», — говорится в сообщении верхней палаты парламента в Twitter.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, решение властей связано с рядом новых преступлений и убийств, зарегистрированных на юге страны в начале текущего года.

В октябре президент Чили Себастьян Пиньера объявил в ряде регионов на юге страны чрезвычайное положение в связи с серией поджогов.

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