В Чили одобрили продление режима ЧС на юге страны

Сенат Чили одобрил предложение президента страны Себастьяна Пиньеры в очередной раз продлить режим чрезвычайной ситуации в южных провинциях страны из-за продолжающегося разгула преступности там.

«Палата сената одобрила официальное письмо президента республики о продлении действия чрезвычайного положения в провинциях Биобио, Арауко, Каутин и Мальеко на 15 дней», — говорится в сообщении верхней палаты парламента в Twitter.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, решение властей связано с рядом новых преступлений и убийств, зарегистрированных на юге страны в начале текущего года.

В октябре президент Чили Себастьян Пиньера объявил в ряде регионов на юге страны чрезвычайное положение в связи с серией поджогов.