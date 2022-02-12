Орбан заявил о необходимости создания общеевропейских сил обороны

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей ежегодной речи заявил о необходимости создания общеевропейских сил обороны.
Орбан заявил о необходимости создания общеевропейских сил обороны
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию речи на его YouTube-канале.

«Мощь европейских солдат должна быть по крайней мере сравнима с российской. Пока этого нет, решения о европейской безопасности будем принимать не мы, европейцы, а американцы и русские. Поэтому Венгрия поддерживает создание общеевропейских сил обороны и создаёт современные венгерские военные части», — сказал он.

Также он подчеркнул, что стране безопасность может гарантировать лишь собственная сильная национальная армия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание общих вооружённых сил Евросоюза может ослабить альянс.

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