Орбан заявил о необходимости создания общеевропейских сил обороны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей ежегодной речи заявил о необходимости создания общеевропейских сил обороны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию речи на его YouTube-канале.

«Мощь европейских солдат должна быть по крайней мере сравнима с российской. Пока этого нет, решения о европейской безопасности будем принимать не мы, европейцы, а американцы и русские. Поэтому Венгрия поддерживает создание общеевропейских сил обороны и создаёт современные венгерские военные части», — сказал он.

Также он подчеркнул, что стране безопасность может гарантировать лишь собственная сильная национальная армия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание общих вооружённых сил Евросоюза может ослабить альянс.