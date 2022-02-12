МИД Турции получил данные, опровергающие «планы России по вторжению на Украину»

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Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получила от источников в России и Белоруссии опровержения утверждений о «готовящемся вторжении на Украину».
МИД Турции получил данные, опровергающие «планы России по вторжению на Украину»
  • AP

«Западные СМИ ранее заявляли, что Россия может вторгнуться в любой момент. США обращают внимание на возможность начала крупномасштабной войны в короткие сроки. Российские и белорусские источники, с которыми мы общались, это отрицают. Белорусские источники также отрицают возможность нападения на Украину через Белоруссию», — сказал Чавушоглу в эфире CNN, его слова приводит ТАСС.

Ранее министры иностранных дел Белоруссии и Турции Владимир Макей и Мевлют Чавушоглу обсудили ложные сообщения в западных СМИ о «возможном вторжении России на Украину» через территорию Белоруссии.

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