МИД Турции получил данные, опровергающие «планы России по вторжению на Украину»
- AP
«Западные СМИ ранее заявляли, что Россия может вторгнуться в любой момент. США обращают внимание на возможность начала крупномасштабной войны в короткие сроки. Российские и белорусские источники, с которыми мы общались, это отрицают. Белорусские источники также отрицают возможность нападения на Украину через Белоруссию», — сказал Чавушоглу в эфире CNN, его слова приводит ТАСС.
Ранее министры иностранных дел Белоруссии и Турции Владимир Макей и Мевлют Чавушоглу обсудили ложные сообщения в западных СМИ о «возможном вторжении России на Украину» через территорию Белоруссии.